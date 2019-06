Ballando con le stelle 2019 | vincono Lasse Matberg e Sara Di Vaira VIDEO

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2019 : classifica e coppia vincitrice : Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2019: classifica e coppia vincitrice Si è conclusa in maniera inaspettata la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019 seguitissima dai telespettatori. Il programma tv in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci ha registrato la vittoria di Lasse Matberg che ha ballato con la ballerina Sara Di Vaira. Quest’ultima ha vinto per la prima volta Ballando con le Stelle. I due, lungo il ...

Il "Vichingo" Lasse Matberg e Sara Di Vaira trionfano a Ballando con le stelle : Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincono “Ballando con le stelle” con il 57 per cento dei voti. Gli altri finalisti, Ettore Bassi e la ballerina Alessandra Tripoli, fermi al 43 per cento. Nelle immagini, l’esibizione del modello e ufficiale della marina norvegese seguita dal momento della proclamazione dei vincitori

Ballando con le stelle - nel 2020 tutta la giuria riconfermata - ma anche alcune novità : "E' stata l'edizione più vista negli ultimi sei anni", ha detto Milly Carlucci. Squadra che vince non si cambia.

Ascolti tv 31 maggio : record Ballando con le stelle che batte Ciao Darwin : Ieri sera, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima attesa puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata speciale di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis che ha proclamato i 'trionfatori' di questa scoppiettante edizione. Ad avere la meglio in termini di Ascolti, però, è stato lo show di ...

Ascolti TV | Venerdì 31 maggio 2019. La finale di Ballando con le Stelle al 18.8%-26.4% : Ballando con le Stelle 2019 Su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle 2019 ha conquistato il 18.8% con 4.156.000 spettatori nel segmento Ballando… Tutti in Pista e 4.704.000 spettatori pari al 26.4% di share nel programma vero e proprio (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno). Su Canale 5 Speciale Ciao Darwin – Darwin di Donatello ha raccolto davanti al video 2.756.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Iron Man ...

