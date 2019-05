Un semplice test del sangue per individuare il tumore | in arrivo l’I A che fiuta il

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Creata un’intelligenza artificiale in grado dire nelil Dna dei tumori e di riconoscerne ben sette forme. Il, chiamato Delfi, è riuscito ad identificare la forma frammentata che distingue il Dna delle cellule tumorali. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature dal gruppo del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center coordinato da Alessandro Leal e Jillian Phallen. Si tratta per ora solo di una prova di principio in grado di aprire la strada a una diagnosi precoce più precisa e non invasiva. IlDelfi (DNA evaluation of fragments for early interception) ha infatti individuato il Dna tumorale nel 73% dei campioni didi 208 pazienti con tumori, a diversi stadi, di seno, colon retto, polmoni, ovaie, pancreas, dotto gastrico e biliari. Buoni anche i risultati sui campioni didi 215 volontari sani, dove i falsi positivi sono stati 4. E’ ...

