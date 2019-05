Tumori | una rivoluzione nella diagnosi precoce | vicini a mettere a punto un test per

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un possibledi svolta per ladi molti. Questa è la sfida di due start-up, che stanno cercando di sviluppare modelli ein grado di rilevare la malattia prima ancora che i pazienti mostrino i sintomi. Alcune di queste realtà sono presenti a Chicago per l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). Thrive è una la prima di queste star-up, ha raccolto 110 milioni di dollari per finanziare la commercializzazione della sua tecnologia “CancerSeek” – come riporta il Financial Times – ed è stata sviluppata da alcuni dei più grandi nomidedella Johns Hopkins University tra cui Bert Vogelstein, Kenneth Kinzler e Nickolas Papadopoulos. Ilper biopsia liquida CancerSeek – progettato per rilevare diversi tipi di cancro, tra cui quelli alle ovaie, al fegato e al pancreas con un semplice esame del sangue – è in corso di ...

