Playout Serie B | aumentano le perplessità anche tra i calciatori della Salernitana

Pronostico Lucchese-Bisceglie - Playout Serie C 1-6-2019 : Pronostico Lucchese-Bisceglie, gara di andata dei playout di serie C, sabato 1 giugno 2019Pronostico//playout//serie C – Non sono finite le fatiche di Lucchese e Bisceglie. Dopo essersi sbarazzate rispettivamente di Cuneo e Paganese, le due formazioni sono costrette ad affrontare un’ulteriore spareggio vista la composizione monca dei loro gironi. Una sorta di ingiustizia, se volgiamo fare il raffronto con il Girone B dove i giochi sono già stati ...

Playout Serie B - il Venezia non ci sta : “Non è calcio. Sarebbe tutto falsato” : Dopo la decisione della Corte d’Appello di penalizzare il Palermo di 20 punti, annullando la retrocessione in Serie C, non si sono fatte attendere le reazioni: dura la replica del Venezia a Gianluca Di Marzio: “Allenarsi con la testa, seriamente e intensamente, è sicuramente un’altra cosa. Chi permette questa situazione non ha mai giocato a calcio, Sarebbe un Playout totalmente falsato”. Per domani, la società lagunare ha ...

Serie B - il 5 e 9 giugno i Playout tra Salernitana e Venezia : Si giocheranno mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno i playout di Serie B, che coinvolgono Salernitana e Venezia. Le date sono state fissate dal presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, su indicazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ne ha dato annuncio al termine del Consiglio federale della Figc. “Ci sono state […] L'articolo Serie B, il 5 e 9 giugno i playout tra Salernitana e Venezia è stato realizzato da ...

Playout Serie B - ci sono le date : l’andata il 5 - il ritorno il 9 giugno : Playout Serie B, ecco le date. Come annunciato da Balata sarebbero state decise in giornata. Dopo la decisione di ieri di cancellare la retrocessione al Palermo per infliggergli 20 punti di penalizzazione, definite anche le squadre che si affronteranno allo spareggio: Venezia e Salernitana. Si giocherà mercoledì 5 giugno con il match di andata e domenica 9 con il match di ritorno. Lo ha deciso il presidente della Lega di Serie B Mauro ...

Playout Serie B - il presidente Balata : “Decideremo le date in giornata” : “Le date dei Playout? Le decideremo in giornata e il presidente ci illustrerà il percorso che lui ha seguito. Spero che tutto si risolverà serenamente così potremo andare a vedere queste partite“. Queste le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, il giorno dopo la sentenza della Corte Federale che ha inflitto al Palermo 20 punti di penalizzazione in Serie B, cancellando quindi la retrocessione in C dei ...

Il Palermo torna in Serie B - il Foggia in C : Playout tra Salernitana e Venezia : La giustizia sportiva riscrive nuovamente la classifica di Serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica al Palermo nel campionato

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il Playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

Risultati Serie C - la diretta live di Playoff e Playout a partire da stasera : Risultati Playoff e Playout Serie C – Si giocano le partite di andata dei Playoff di Serie C. Sfide importantissime valide peri quarti di finale. Nel weekend si disputa anche il Playout. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani.Entrano in scena anche Triestina e Piacenza rispettivamente contro Feralpisalò e Imolese. Risultati Playoff Serie C Ore ...

Serie B - oggi si decide su Palermo e Playout : Giorno decisivo per la Serie B. oggi, infatti, la sentenza della Corte federale d’appello darà giudizio definitivo sulla retrocessione del Palermo all’ultimo posto della classifica e conseguentemente sulla discesa in Serie C. Il caso Palermo avra anche conseguenze sul playout, prima cancellato e poi ripristinato dal parere del Collegio di garanzia. Come riporta “La Gazzetta […] L'articolo Serie B, oggi si decide su Palermo e playout ...

Playout Serie B - Cosmi : “Non so se li faremo - ma che pena…” : Il tecnico del Venezia Serse Cosmi, a margine della 4^ edizione del Premio Renato Cesarini, ha parlato a Sky dell’eventuale disputa dei Playout di Serie B: “Se il Venezia farà i play-out o no? Non so, faccio riferimento solo alle cose del campo, tutto il resto mi fa pena“. Cosmi si è detto anche “dispiaciuto” per Rino Gattuso: “Sono straconvinto che abbia fatto il massimo di quello che poteva ...

Serie B - anche il giudice sportivo del Coni dà ragione al Foggia (e torto ai club) : “Da giocare il Playout con la Salernitana” : Il playout di Serie B si deve giocare: dopo i giudici amministrativi del Tar, lo dicono pure i giudici sportivi del collegio di garanzia del Coni. Ha ragione il Foggia, che aveva fatto ricorso contro l’annullamento dello spareggio e la retrocessione diretta. E ha torto la Lega Serie B di Mauro Balata e soprattutto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era uno dei più agguerriti sostenitori della tesi per cui, con la retrocessione per ...

Serie B - anche il Collegio di garanzia del Coni dà ragione al Foggia (e torto ai club) : “Il Playout si deve giocare” : Il playout di Serie B si deve giocare: dopo i giudici amministrativi del Tar, lo dicono pure i giudici sportivi del Collegio di garanzia del Coni. Ha ragione il Foggia, che aveva fatto ricorso contro l’annullamento dello spareggio e la retrocessione diretta. E ha torto la Lega Serie B di Mauro Balata e soprattutto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era uno dei più agguerriti sostenitori della tesi per cui, con la retrocessione per ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il Playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Serie B - Balata dispone la disputa dei Playout : Il presidente della Lega B Mauro Balata ha disposto lo svolgimento delle gare di playout dopo il parere emesso dal Collegio di garanzia Il presidente della Lega B Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio 2019 e del successivo parere emesso dal Collegio di garanzia del Coni in data 27 maggio 2019, “dispone lo svolgimento delle gare dei playout del campionato Serie BKT 2018/19 convocando per ...