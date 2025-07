Allargamento del porto di Salerno | la protesta dei comuni di Vietri Cetara e Maiori

Quanto previsto dal masterplan del Porto di Salerno con le linee d’indirizzo al 2030 sull’assetto degli spazi portuali, ossia l’allargamento del molo di Ponente (con conseguente scomparsa della spiaggia attigua) e soprattutto l’allungamento del molo Manfredi, è considerato da parte delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: allargamento - porto - salerno - protesta

Porti, sindaci della costiera amalfitana contro allargamento di Salerno - Quanto previsto dal "masterplan del porto di Salerno con le linee d'indirizzo al 2030 sull'assetto degli spazi portuali, che prevede l'allargamento del molo di Ponente, con conseguente scomparsa della ... Riporta napoli.repubblica.it

Protesta per autonomia porto Salerno - Notizie - Ansa.it - "Giù le mani dal porto di Salerno": questo lo slogan che ha campeggiato in Piazza Amendola nella città campana; in piazza anche un tir con un enorme striscione con lo slogan simbolo ella ... Secondo ansa.it