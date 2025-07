Incidente in FiPiLi quattro auto coinvolte | lunghe code e traffico in tilt

Empoli, 15 luglio 2025 – Un’altra mattina di passione per gli automobili in FiPiLi. Nella mattina di oggi, martedì 15 luglio, si è verificato un incidente al km 29+500 tra San Miniato ed Empoli in direzione Firenze. Si tratterebbe, in base alle prime informazioni, di uno scontro tra quattro veicoli senza feriti gravi. L’incidente ha mandato comunque in tilt il traffico, causando lunghe code, anche oltre i 5 chilometri. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per la gestione della viabilitĂ e ripristinare il prima possibile la circolazione. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in FiPiLi, quattro auto coinvolte: lunghe code e traffico in tilt

FiPiLi, doppio incidente nel tratto fiorentino. Ci sono feriti, ambulanze sul posto - Firenze, 8 maggio 2025 – Due incidenti a distanza ravvicinata hanno creato code e disagi nel tratto fiorentino della Firenze-Pisa-Livorno.

Incidente sulla FiPiLi a Lastra a Signa, traffico in tilt - Lastra a Signa (Firenze), 1 giugno 2025 – Una giornata complicata fin dal mattino su strade e autostrade toscane, che nemmeno in serata ha trovato pace.

Incidente in FiPiLi: coinvolti camion e quattro auto, 6 persone estratte dai vigili del fuoco - Bruttissimo incidente questo pomeriggio, lunedì 9 giugno, sulla FiPiLi, intorno alle 17. Coinvolti un camion e quattro auto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, costretti ad intervenire con speciali cesoie e divaricatore per estrarre dagli abitacoli sei persone rimaste.

