Carcere di Rebibbia un altro tentato suicidio | detenuti ancora una volta salvano una vita Alemanno | Il silenzio dell'amministrazione offende chi supplisce alle sue mancanze

Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell’Ordinamento È accaduto un’altra volta. Otto giorni dopo il tentato suicidio di Kafi che abbiamo raccontato nella precedente puntata del Diario, un’altra persona detenuta è stata salvata in extremis dalla morte volontaria nel Braccio G8. Martedì 8 luglio, ore 9:30. Secondo piano del Braccio G8, Fabio rientrato nella sua cella da 4 persone (dove però sono alloggiati in 6) nota che il suo compagno di cella Flavio è chiuso da tempo in bagno. In queste celle il bagno è un budello di 90 centimetri per 3 metri, in cui c’è il water, il lavandino (ma si cucina anche), e dove si accede attraverso una sottile porta di legno che collega con la cella. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Carcere di Rebibbia, un altro tentato suicidio: detenuti ancora una volta salvano una vita. Alemanno: “Il silenzio dell’amministrazione offende chi supplisce alle sue mancanze”

DIARIO DI CELLA 13. MORTE, GENEROSITÀ E SALVEZZA AL BRACCIO G8: COME È STATO EVITATO IL 39° SUICIDIO DI UNA PERSONA DETENUTA NEL 2025. Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'Ordinamento.

