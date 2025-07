Nessuna cessione della Lazio club smentisce le voci

(Adnkronos) – Nessuna cessione della Lazio. In una nota, il club smentisce oggi le voci e bolla le ricostruzioni come "false". "S.S. Lazio S.p.A. e Lazio Events S.r.l. rigettano con la massima determinazione le notizie circolate in queste ore, che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza del Club detenuto dal Presidente Claudio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Calciomercato Lazio, cessione in estate per Romagnoli? Ecco le due le piste per il futuro del difensore biancoceleste - Calciomercato Lazio, arriverà la cessione in estate per Romagnoli? Ci sono due le piste per il futuro del difensore: le ultimissime L’avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio potrebbe concludersi al termine della stagione.

Nuno Tavares Juve, la Lazio spara altissimo: ecco la prima richiesta di Lotito per la cessione del terzino portoghese. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Nuno Tavares Juve, la Lazio spara altissimo: le cifre richieste da Lotito per il trasferimento del portoghese ex Arsenal.

Mercato Lazio: Noslin e Tchaouna deludenti tra rivalorizzazione e cessione - Roma 16 giugno 2025 – Quest'estate si era puntato su di loro, dovevano essere il nuovo che avanzava, l'assicurazione sul futuro laziale.

La Lazio frena sulla possibile cessione di Rovella A riferirlo è il d.s. dei biancocelesti, Angelo Fabiani, che in un'intervista concessa a Rai Due conferma come non ci sia nessuna intenzione di cedere il regista C'è comunque uno spiraglio: la clausola Vai su Facebook

Claudio Lotito vende la Lazio? Arriva una secca smentita: "Ricostruzioni false, segnaliamo a Consob e Procura" - "Ss Lazio e Lazio Events rigettano con la massima determinazione le notizie circolate in queste ore, che riportano presunte trattative per la ... Segnala huffingtonpost.it

Indiscrezioni sulla cessione del club? La Lazio smentisce: il comunicato - Il club biancoceleste, con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha smentito le voci in merito all'eventuale cessione del club ... Secondo msn.com