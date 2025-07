Signora cade dal balcone di casa e finisce in coma al Gemelli Il marito | E’ scivolata Sull’accaduto indaga la Polizia di Roma

Un drammatico incidente ha avuto luogo nella notte tra il 13 e il 14 luglio a La Giustiniana, un quartiere di Roma. Una donna di 43 anni, residente nella zona, è precipitata dal secondo piano del suo appartamento, finendo nel giardino condominiale sottostante. Le sue condizioni sono gravi e al momento la donna si trova in coma al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata operata e successivamente sottoposta a coma indotto. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto. I fatti: il marito dà l'allarme. La tragedia si è verificata poco dopo la mezzanotte. Il marito della donna è stato il primo a chiamare i soccorsi, avvertendo il 118 che è intervenuto prontamente.

