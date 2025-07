Furto di rame a Uboldo rubati i cavi elettrici dei punti luce

A Furto di rame a Uboldo: in via Per Origgio i ladri hanno asportato tutti i cavi delle linee elettriche, lasciando al buio la strada di sera. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al mattino, quando sono stati trovati danni anche alla fibra ottica delle telecamere. I malviventi, interessati al rame da rivendere sul mercato nero . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Furto di rame a Uboldo, rubati i cavi elettrici dei punti luce

In questa notizia si parla di: rame - furto - uboldo - cavi

Se non sono i cavi di rame è il gasolio: nuovo furto al Consorzio di bonifica Agrigento3 - Se non sono i cavi di rame, è il gasolio. Nuovo furto ai danni del Consorzio di bonifica Agrigento3. E non è neanche la prima volta.

Spagna, furto di rame: treni in tilt e disagi per migliaia di passeggeri - Ritardi per migliaia di passeggeri in Spagna dopo un furto di rame in 4 punti del cavo utilizzato nel sistema di segnalazione della linea ad alta velocità tra Madrid e Siviglia.

Ennesimo furto di pluviali in rame, decisive le immagine delle videocamere - Proseguono i furti dei pluviali in rame, a Pescara. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio una persona con il volto scoperto, così come si evince dalle immagini riprese dalle telecamere, si è intrufolata in un palazzo di via Falcone e Borsellino per portare via i pluviali.

