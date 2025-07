Bluetongue primi focolai su animali in Molise

La Asrem, Azienda sanitaria regionale del Molise, ha comunicato l’individuazione dei primi focolai di febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 8, lo stesso responsabile dell’epidemia che sta colpendo l’Abruzzo e altre regioni del Centro Italia. I casi sono sei, rilevati tra il 1° e l’11 luglio in entrambe le province molisane (Campobasso e Isernia), a seguito dei controlli previsti dal piano di sorveglianza sierologica e clinica. Dall’inizio dell’anno sono stati sottoposti a controllo 228 bovini in 64 allevamenti. Le positivitĂ confermate alla PCR, che indicano circolazione virale effettiva, riguardano due bovini e tre ovini (uno su carcassa), distribuiti tra Campobasso e Isernia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bluetongue, primi focolai su animali in Molise

