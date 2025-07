L' intesa prevede azioni su due fronti | il primo è l' educazione finanziaria dei giovani Il secondo la formazione dei professionisti affinché riconoscano e possano supportare le vittime

U n’importante alleanza si è formata, per combattere una delle forme di violenza meno visibili, ma piĂą insidiose: la violenza economica. Contro questa forma subdola di abuso che colpisce soprattutto le donne all’interno dei legami affettivi, privandole dell’autonomia finanziaria e del potere di scelta, i commercialisti italiani hanno siglato un protocollo d’intesa triennale con la Fondazione Giulia Cecchettin, creata in memoria della giovane studentessa vittima di femminicidio. L’obiettivo è chiaro: prevenire ogni forma di violenza di genere, partendo proprio dagli stereotipi e dalle discriminazioni che ne sono la radice. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'intesa prevede azioni su due fronti: il primo è l'educazione finanziaria dei giovani. Il secondo la formazione dei professionisti, affinchĂ© riconoscano e possano supportare le vittime

De Felice (Intesa Sanpaolo): "Rischio guerra finanziaria dagli USA; inflazione boomerang, Trump verso toni piĂą concilianti" - Gregorio De Felice, Chief Economist e Responsabile Research Department di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Segnali di distensione sui dazi e crescita dell'1% annuo dal 2026, ma il 2025 sarĂ ancora interlocutorio"

Intesa Sanpaolo, Carlo Messina nominato dalla stampa finanziaria di Francoforte banchiere europeo del 2024; risultati record e impegno green - European Banker of the Year 2024 a Carlo Messina: con Intesa Sanpaolo ha triplicato la capitalizzazione, distribuito utili record e investito oltre €70 miliardi nella transizione green e in programmi per la coesione sociale

Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): "Troppi giovani si sentono smarriti: serve educazione finanziaria per tornare protagonisti del proprio futuro" - L'intervento di Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo: "L'educazione economico-finanziaria è uno strumento di libertà : aiuta a capire il mondo, affrontare il futuro e costruire una società più equa e coesa"

