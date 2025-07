Presidio in Santissima Annunziata | i cittadini in piazza per sicurezza e decoro VIDEO

Un centinaio di cittadini si sono riuniti, nel corso della serata di lunedì 14 luglio, in piazza Santissima Annunziata per far sentire la loro voce. Tra le richieste, dirette all’amministrazione comunale, c’è più sicurezza nei quartieri, meno degrado e più presenza delle forze dell’ordine ma non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Alla Parrocchia Maria Santissima Annunziata “Maggio in Cammino” - Tempo di lettura: 2 minuti La Parrocchia Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, un Maggio in Cammino conluù, si prepara a vivere le mariane in occasione di mese guidato questo le dedicato lei dedicato, dalle parole della Beata Vergine Maria, che ha detto il suo si alla si alla dione “Eccomi sono la serva del Signore”.

Sanità , l’assessore Stella: "Subito il distretto sanitario a Chieti Scalo e reparti a norma al Santissima Annunziata" - «È arrivato il momento che il nuovo direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, affronti seriamente il problema dell’assenza di un distretto sanitario a Chieti Scalo».

A tappe forzate da piazza Duomo alla chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello, con una temperatura di quasi 40 gradi.., che ha messo a dura prova cittadini, clero, cavalieri, collaboratori dell'Associazione e quanti non intendevano assoluta Vai su Facebook

Presidio in Santissima Annunziata: i cittadini in piazza per sicurezza e decoro \ VIDEO; Lunedì 14 luglio i comitati in piazza Santissima Annunziata; La sindaca si autocelebra in Palazzo Vecchio. ma i comitati dei cittadini l'anticipano.

Lunedì 14 luglio i comitati in piazza Santissima Annunziata - Lunedì prossimo, 14 luglio, alle ore 20 i cittadini di Firenze, espressione di gruppi civici, comunità social e raggruppamenti spontanei si riuniranno in Piazza SS. Come scrive nove.firenze.it

"SS. Annunziata, che tristezza, questa piazza deve risorgere" - «PIAZZA Santissima Annunziata non può essere la brutta cartolina del centro storico». Riporta lanazione.it