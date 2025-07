Pomigliano | Madri ombre e poesia così Antonella Morea incanterà il Giardino dei Miti con le parole di Ruccello

POMIGLIANO D’ARCO, 15 LUGLIO 2025 – Terzo appuntamento per “I Nostri Miti ” Festival Teatrale, la rassegna teatrale che da Pomigliano d’Arco sta restituendo al pubblico il valore potente del mito, della parola e dell’immaginario. Kermesse che ha il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Regione Campania e che fa parte del cartellone degli eventi estivi “Pomigliano d’Estate”. Giovedì 17 luglio alle ore 21, nel suggestivo scenario del Giardino dei Miti di via Imbriani, Antonella Morea porterĂ in scena “Mamma – Piccole tragedie minimali” di Annibale Ruccello, per la regia di Gerardo D’Andrea. 🔗 Leggi su Primacampania.it

