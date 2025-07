La Lazio cede Floriani Mussolini | il pronipote del Duce giocherà in Serie A

La Lazio impossibilitata a tesserare nuovi calciatori visto il blocco del mercato in entrata, continua a lavorare sulle uscite. L’ultima in ordine di tempo riguarda Floriani Mussolini, il giovane calciatore figlio dell'ex europarlamentare Alessandra e pronipote del Duce, che fu convocato per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lazio, dopo il riscatto si decide il futuro di Floriani Mussolini - 2025-07-04 10:19:00 Fermi tutti! Tommaso Fefè 04 lug 2025, 12:19 Ultimi aggiornamenti: 04 lug 2025, 12:19 Dopo aver esercitato il controriscatto dalla Juve Stabia, la Lazio deve decidere ora cosa fare con Floriani Mussolini Tutto da decidere il futuro di Floriani Mussolini con la Lazio.

Con il suo arrivo alla Cremonese in prestito dalla Lazio, Romano Floriani Mussolini entra in un club molto ristretto della Serie A: è il terzo giocatore nella storia del campionato italiano a discendere da una figura dittatoriale. Il primo fu Saadi Gheddafi, figlio del l Vai su Facebook

Primo gol tra i professionisti di Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce; Romano Floriani Mussolini segna e l'esultanza dei tifosi fa discutere; Il video dell'esultanza dello stadio della Juve Stabia al primo gol di Romano Floriani Mussolini, nipote di Benito Mussolini.

Romano Floriani Mussolini in Serie A: la Lazio presta alla Cremonese il talento al centro delle polemiche - Un cognome ingombrante per un ragazzo di 22 anni da sempre al centro delle polemiche. Segnala sport.virgilio.it

Cremonese, il primo acquisto? È Romano Benito Mussolini, pronipote del duce - Un cognome “pesante” destinato a non passare inosservato, ma il figlio di Alessandra Mussolini in arrivo dalla Lazio mette le mani avanti: “Voglio essere giudicato per come gioco non per come mi chiam ... ilgiorno.it scrive