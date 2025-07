Cade con lo scooter a causa di una buca non segnalata e resta ferito | Comune paga 9 mila euro

Paga, non può far altro che pagare. Il Comune di Agrigento, condannato dalla corte d'appello di Palermo, ha già impegnato i soldi e sta procedendo alla liquidazione di quasi 9 mila euro all'agrigentino che, a causa di una buca non segnalata in via Unità d'Italia, era caduto e s'era fatto male. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

