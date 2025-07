Robbie Williams | Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa Non sono pronto a essere adulto

Il cantante durante un concerto in Germania ha condiviso con gli spettatori un racconto sullo stato di salute dei suoi genitori, ammettendo: «È un posto strano questo posto in cui ci troviamo a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robbie Williams: «Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono, mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa. Non sono pronto a essere adulto»

