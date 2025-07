Reggio Calabria 1970 | la rivolta che lo Stato non ha mai dimenticato

Roma, 15 lug – Reggio Calabria, 14 luglio 1970: inizia la più lunga e radicale rivolta urbana della storia repubblicana italiana. Quella data segna l'esplosione di un malcontento popolare che covava da tempo, destinato a trasformarsi in una delle pagine più controverse e dimenticate della nostra storia recente. Storia di una rivolta dimenticata. Le ostilità si aprono a causa di un compromesso: la voce che Catanzaro sarebbe diventata capoluogo della Calabria circolava da mesi. Quel giorno però – il 5 luglio – arrivò la conferma ufficiale. La decisione del governo nazionale – frutto di un patto tra Psi e Dc consumato a Roma – venne vissuta come l'ennesimo sopruso verso una città storicamente, demograficamente e logisticamente più importante della rivale catanzarese.

