WEC, Toyota assente in Brasile. “Delusi dalla prestazione”.

Toyota GR, cos’ come Ferrari, non ha brillato nella 6h di San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. I giapponesi hanno faticato nell’evento brasiliano, dominato nell’estate 2024 dal primo all’ultimo minuto. 14mo e 15mo posto, rispettivamente con la GR010 Hybrid n. 7 e n. 8, per i prototipi asiatici, mai della partita per il successo finale. L’auto che ha vinto l’ultimo Mondiale costruttori ha lottato nella parte bassa della graduatoria insieme a Ferrari non riuscendo mai a raggiungere la Top10. Kamui Kobayashi, team principal e pilota del prototipo n. 6, ha commentato in una nota ufficiale: “ Sono davvero deluso dalla prestazione e dal risultato perchĂ© finire 14° e 15° non è quello che ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Oasport.it

