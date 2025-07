Medioriente l' Idf ordina di evacuare Gaza City e Jabalia

Prosegue il conflitto tra Israele e Hamas. L'Idf invita i palestinesi residenti a Gaza City e a Jabalia, nel nord della Striscia, ad evacuare a causa dell'offensiva in corso contro Hamas. "L'Idf sta operando nell'area con maggiore forza per distruggere il nemico e le organizzazioni terroristiche. I combattimenti si stanno estendendo verso ovest, in direzione del centro cittĂ ". Intanto si registra un nuovo attacco da parte di alcuni coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh, in Cisgiordania. "I coloni - ha raccontato all'agenzia Sir il parroco del villaggio, padre Bashar Fawadleh - hanno appiccato il fuoco ai terreni degli abitanti del villaggio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

