Calamai pronostica | Inter allenatore ad alto rischio Se il campionato iniziasse oggi ci sarebbe una novità assoluta!

Calamai (giornalista), analizza le prime mosse estive e sottolinea: «Inter, allenatore ad alto rischio. Ad oggi ci sarebbe una novità assoluta!». Il mercato estivo è appena iniziato, ma per Luca Calamai, giornalista ed ex volto storico della Gazzetta dello Sport, i primi segnali sono già indicativi. Intervenuto su Tuttomercatoweb.com, Calamai ha fatto il punto sulla situazione dell’ Inter e dei principali club di Serie A. A sorprendere è la sua apertura sul Napoli, oggi per lui più avanti rispetto ai nerazzurri. PAROLE – « Il mercato è solo agli inizi. Ma se il campionato iniziasse oggi, il Napoli sarebbe davanti all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

