Tenetevi i milioni me ne vado a Milano | Addio Arabia | il bomber ha detto sì ad Allegri

L’attaccante rinuncia ai milioni dell’Arabia e dice sì al Milan di Allegri. Tare è pronto a portarsi a casa un bomber che non vede l’ora di tornare nel calcio che conta Rimasto clamorosamente fuori dalle coppe europee a causa dell’ottavo posto ottenuto nel campionato conclusosi poco più di un mese fa, il Milan di Gerry Cardinale ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri per provare a tornare innanzitutto sul tetto d’Italia a distanza di quasi quattro anni dal tricolore conquistato sotto la gestione di Stefano Pioli nell’annata 2021-2022. Un tricolore neanche sfiorato nelle ultime tre stagioni, per il quale il nuovo ds Igli Tare ha iniziato a lavorare meticolosamente in sede di calciomercato con l’ovvio intento di completare quanto prima la rosa a disposizione del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Tenetevi i milioni, me ne vado a Milano | Addio Arabia: il bomber ha detto sì ad Allegri

In questa notizia si parla di: allegri - milioni - arabia - bomber

Milan, arriva il primo colpo per Allegri: affare chiuso a 25 milioni - Milan, primo innesto in vista della prossima Serie A: alla corte di Massimiliano Allegri un centrocampista che vale 25 milioni.

Intreccio Conte-Juve, mercato da 200 milioni: non solo Allegri per il Napoli - Antonio Conte catalizza l’attenzione e non solo per la corsa scudetto: futuro in bilico al Napoli, c’è sempre la corte della Juventus Tra scudetto e futuro.

Allegri il corteggiato numero uno. De Laurentiis gli ha offerto 8 milioni, ma c’è anche l’Inter (Corsera) - Allegri il corteggiato numero uno. Oltre al Napoli c’è anche l’Inter, è il preferito di Marotta (Corsera) Massimiliano Allegri è la cartina di tornasole del rinsavimento del calcio italiano.

Kean dice no all’Arabia L’attaccante azzurro ha detto definitivamente no all’Arabia e soltanto un arrembaggio finale (e fortissimo) da parte di un top club europeo potrebbe portarlo via alla Fiorentina. Non sono stati i soldi sul tavolo dell’Al Qadsiah e nean Vai su Facebook

Tenetevi i milioni, me ne vado a Milano | Addio Arabia: il bomber ha detto sì ad Allegri; Milan, caccia al nuovo bomber: Tare accetta le richieste di Allegri; Atalanta, capolavoro Retegui: venduto per 65 milioni all’Arabia.

Il Milan rompe gli indugi: nuovo bomber da 44 milioni - Il Milan di Tare e Allegri accelera sul mercato: dopo Modric e Ricci, ora l’obiettivo è il bomber per alzare il livello tecnico. Scrive ilpallonaro.com

Il Milan lo riporta in Serie A, Allegri ha il suo bomber - Il Milan vuole comprare un nuovo attaccante e pensa anche a un ex della Serie A: a breve può partire la trattativa di Igli Tare. Segnala milanlive.it