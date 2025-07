Ben Shelton si consola in vacanza al mare con la fidanzata Trinity Rodman

Dopo aver perso ai quarti di finale di Wimbledon contro Sinner, l'americano è al mare con la fidanzata calciatrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ben Shelton si consola in vacanza al mare con la fidanzata Trinity Rodman

In questa notizia si parla di: mare - fidanzata - shelton - consola

Paolo Bonolis: la vacanza da suocero con il figlio Davide e la nuova fidanzata. Le foto al mare - Una vacanza padre, figlio e fidanzata. Così Paolo Bonolis ha trascorso alcuni giorni a Formentera, località spagnola da lui particolarmente molto amata.

Paolo Bonolis in vacanza al mare con la nuova fidanzata e la famiglia - vacanza di Paolo Bonolis a formentera con la famiglia. Recentemente, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha scelto di trascorrere alcuni giorni in una delle destinazioni più amate del Mediterraneo, Formentera.

Katia Follesa fidanzata con un protagonista di Mare Fuori - Dopo la separazione da Angelo Pisani, Katia Follesa ha trovato conforto in Vincenzo Ferrera, attore noto per il suo ruolo in “ Mare Fuori “.

Ben Shelton si consola in vacanza al mare con la fidanzata Trinity Rodman; Australian Open, Alice Petruccioli consola Lorenzo Sonego dopo il ko a Melbourne; Giulia Amore consola Filippo Macchi dopo la delusione per la finale persa.

Ben Shelton si consola in vacanza al mare con la fidanzata Trinity Rodman - Il tennista e la calciatrice si consolano dopo Wimbledon e infortunio di lei alla schiena. Come scrive gazzetta.it

Shelton, la fidanzata Trinity Rodman. Chi è la figlia del campione dei Bulls: età, vita privata. La carriera nel calcio, i conflitti col padre - Le voci su una frequentazione tra i due atleti americani erano sempre più insistenti da tempo e la ... Si legge su msn.com