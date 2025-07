Abodi ai futuri manager dello Sport | Serve più rispetto ci affidiamo a giovani come voi

Il ministro presente ieri alla cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. L'a.d. Nepi Molineris: "Dobbiamo pensare alla felicità delle persone". Il delegato Uefa Uva: "Parliamo di emozioni".

Più sport a scuola: il protocollo tra Abodi, Valditara e Sport e Salute per riqualificare le palestre scolastiche - Con nota del 22 aprile il Ministero trasmette il protocollo d'intesa firmato lo scorso 13 marzo tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e Sport e Salute S.

“Sport in famiglia”, Abodi “Progetto da moltiplicare” - ROMA (ITALPRESS) – “Qui c’è la consacrazione dello sport, vorrei che questi progetti si moltiplicassero”.

Abodi agli studenti Luiss: "Nello sport servono competenze e visione" - Roma, 15 mag. (askanews) - "Avete fatto la scelta giusta!". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi incontrando mercoledì 14 maggio gli studenti e le studentesse del Master in Management dello Sport (realizzato da Luiss Business School in partnership con l'Associazione Sportiva Roma, Italiacamp e Corriere dello Sport).

