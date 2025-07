L ’estate 2025 è più calda che mai, e le temperature roventi creano infiniti momenti perfetti per esibire i frutti dei sacrifici fatti in palestra (e a tavola). Come ogni anno, le star tornano a infiammare Instagram, con scatti in bikini mozzafiato che fanno sognare (e un po’ invidiare) milioni di follower. Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, e Kim Kardashian sono solo alcune delle celebs che si sono ritagliate una pausa al sole. Tra yacht da sogno, spiagge esclusive e tramonti da cartolina, le bellissime regalano i loro selfie perfettamente studiati. Michelle Hunziker sfoggia un bikini nero vinile: glamour estivo da vera diva X Michelle Hunziker e le star in bikini dell’Estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pose plastiche, bikini fashion, corpi scolpiti. Ma la cosa più importante da copiare è la crema solare!