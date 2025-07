Ricordate la tragica morte di Pietro Taricone? Oggi parla un famoso attore che era con lui | rivelazioni shock

Sono passati anni, ma il dolore per la scomparsa di Pietro Taricone resta vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto. L’ex concorrente del Grande Fratello e attore, scomparso il 29 giugno 2010 dopo un drammatico incidente di paracadutismo, torna oggi al centro dell’attenzione grazie alle parole di un caro amico che quel giorno era al suo fianco. Rolando Ravello, attore e regista, ha raccontato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano l’impatto devastante che quella tragedia ha avuto sulla sua vita, svelando dettagli inediti e un dolore che lo ha accompagnato per anni. Pietro Taricone: parla l’amico presente quando è morto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ricordate la tragica morte di Pietro Taricone? Oggi parla un famoso attore che era con lui: rivelazioni shock

