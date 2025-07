Nella finale del Mondiale per Club è stata violata la Regola 7 del gioco del calcio in mondovisione

In occasione della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea la Regola 7.2 del calcio è stata acclaratamente ignorata, con la compiacenza della FIFA e di Infantino. È uno dei pilastri del gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

Mondiale per club : Il PSG umilia anche il Real Madrid, addirittura 4-0 il finale, non c'è mai stata partita, primo tempo che sembrava una amichevole contro una squadra di categoria inferiore. Il PSG del sergente di ferro e grande uomo Luis Enrique

Il primo Mondiale per club è del Chelsea, Psg battuto 3-0; Chelsea-Psg: la ricostruzione della rissa e la 'gaffe' di Trump; Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems: il video dell’halftime show del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, stasera la finale Psg-Chelsea. Dove vederla in tv - Germain e Chelsea è in programma oggi, domenica 13 luglio, alle 21 ora italiana

Psg-Chelsea, la finale del Mondiale per Club: 0-3, doppietta di Palmer e gol di Joao Pedro, Maresca campione davanti a Trump. Rissa nel finale e fischi a Trump - Dall'altra parte gli inglesi guidati dall'allenatore italiano, che vuole ripetere quanto fatto in Conference