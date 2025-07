Sangiovannese In arrivo un trequartista dal campionato di Eccellenza siciliana

Arezzo, 15 luglio 2025 – In casa Sangiovannese colpo di qualità da parte del direttore sportivo Andrea Agatensi che pesca direttamente dall'Eccellenza siciliana il trequartista classe 2000 Mattia Castrovilli. Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Lecce con la quale ha collezionato 17 presenze in Primavera 2, ha vestito nell'ultima stagione la maglia del SC Palazzolo collezionando 32 presenze condite da 11 reti e 15 assist. In passato ha vestito anche le maglie del Fasano e del Marsala dimostrando una certa duttilità su tutto il fronte offensivo, interpretando non solo il ruolo di trequartista puro ma anche di esterno d'attacco a sinistra e destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. In arrivo un trequartista dal campionato di Eccellenza siciliana

Sangiovannese. An attacking midfielder is arriving from the Sicilian Eccellenza league.

