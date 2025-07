Oroscopo Branko oggi 15 luglio 2025 | Gemelli giornata di passaggio

L’oroscopo di Branko per oggi, Luglio 15 2025. Ariete. Mese favorevole all’amore, agli incontri e ai viaggi. Oggi la Luna calante aiuta a risolvere questioni economiche comuni o chiudere rapporti superflui. Venere porta buona dose di fortuna, mentre Marte stimola la vanitĂ . Toro. Mercurio in posizione favorevole e Giove nel settore del patrimonio promettono guadagni, offerte e opportunitĂ concrete. Occhio però alla circolazione: gambe gonfie e problemi respiratori sono possibili. Gemelli. Giornata di passaggio: la Luna è negativa oggi ma migliora domani. Urano favorisce l’inventiva, quindi rischiare può portarvi lontano. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Oroscopo Branko oggi, 15 luglio 2025: Gemelli, giornata di passaggio

