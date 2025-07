Fuga del boss dal carcere di alta sicurezza slitta la sentenza per Raduano e i suoi fiancheggiatori

Slitta a settembre la sentenza, prevista per oggi 15 luglio, del processo a carico dell'ex boss viestano¬†Marco Raduano¬†e la rete di presunti fiancheggiatori che, secondo l‚Äôaccusa, a vario titolo, ne favorirono la latitanza o le attivit√† dopo la¬†clamorosa evasione¬†dal carcere di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

