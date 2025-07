Brescia un altro rifiuto all’orale della maturità | Un atto di dissidenza contro il governo di estrema destra

La protesta dell’orale di maturità approda anche al liceo Bagatta di Desenzano, nel Bresciano. Uno studente, Enea, ha rifiutato di rispondere all’esame. Compiendo, secondo quanto ha riferito, «un atto di dissidenza verso il governo ‘di estrema destra’ e verso il sistema scolastico». Il giovane liceale, attivista nel Fronte della Gioventù Comunista, ha raccontato la propria esperienza a Radio Onda d’Urto, l’emittente antagonista bresciana. «I due scritti sono stati l’origine del mio gesto. Il voto della prima prova ho ritenuto che non fosse rappresentativo del mio percorso scolastico degli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Open.online

