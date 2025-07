Bilancio Inter addio ai paletti! Numeri da record | utile atteso e mercato più libero rispetto al passato E rispetto alla Juve…

Inter bilancio, chiuso l’esercizio migliore della storia nerazzurra: attivo di 25 milioni, debito ridotto e investimenti mirati sui giovani. Per l’ Inter è finalmente tempo di buone notizie anche fuori dal campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 sarĂ il migliore nella storia del club, con un risultato operativo che segnerĂ un punto di svolta nella gestione finanziaria. Merito della finale di Champions League e della partecipazione al Mondiale per Club, due traguardi che hanno generato introiti-record. Il fatturato sfiorerĂ il mezzo miliardo di euro, con un attivo di bilancio atteso tra i 20 e i 25 milioni di euro: un risultato storico, che riporta il segno “più” dopo stagioni difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bilancio Inter, addio ai paletti! Numeri da record: utile atteso e mercato piĂą libero rispetto al passato. E rispetto alla Juve…

In questa notizia si parla di: rispetto - bilancio - inter - addio

Viva Servizi approva il bilancio: Ricavi per 88,4milioni e utili in crescita di 1,7 rispetto al 2023 - ANCONA – L’assemblea dei soci di Viva Servizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, compreso il Capoluogo, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2024.

Aeroporto "Sanzio", approvato il bilancio 2024. Passeggeri in crescita del 15,8% rispetto al 2023 - FALCONARA MARITTIMA – L’Assemblea dei Soci di Ancona International Airport in data 9 maggio ha approvato il bilancio 2024 che evidenzia due dati estremamente positivi, ovvero il dato riguardante il numero dei passeggeri transitati nel 2024 sullo scalo dorico e pari a 600.

Estra, approvato il bilancio consolidato 2024: dividendi in crescita del 18% rispetto al 2023 - L’assemblea dei soci di Estra spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la destinazione dell’utile di esercizio.

Il triste addio di Taremi: dall'Iran all'Italia per fare le valigie, c'è il Besiktas (a zero?) Mehdi Taremi presto potrebbe diventare una meteora. Perché l'apporto che l'attaccante ha fornito all'Inter è stato inferiore rispetto a ciò che ci si poteva aspettare, e perc Vai su Facebook

Inter, le cifre di Frattesi a bilancio: ingaggio e plusvalenza, quanto può guadagnare Oaktree in caso di addio; Inter, le cifre di Frattesi a bilancio: ingaggio e plusvalenza, quanto può guadagnare Oaktree in caso di addio; Napoli-Inter è la sfida scudetto. Conte e Inzaghi: vittoria o addio.

Acerbi shock, l'Inter valuta il clamoroso addio! Rescissione del contratto possibile - I nerazzurri infatti, sfruttando la clausola unilaterale da 500 mila euro concordata con Francesco Acerbi e il suo agente ai tempi dell’ultimo rinnovo, potreb ... Si legge su tuttosport.com

Inter ricavi da record ma pesano i debiti, anno zero con cessioni di lusso: ora si può - Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club l’Inter vive un periodo di riorganizzazione. Segnala quifinanza.it