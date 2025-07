Fuori dal Coro si sposta ancora. Nella prossima stagione TV, l’approfondimento di Mario Giordano sarĂ costretto nuovamente a cambiare giorno. Il motivo? L’approdo su Rete4 di Tommaso Labate con Realpolitik che andrĂ ad accasarsi, con ogni probabilitĂ , nella prima serata del mercoledì, nelle ultime due edizioni presidiata dalle inchieste di Giordano che, quindi, si sposterĂ alla domenica. Fuori dal Coro non andrĂ piĂą in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. Solo spostata di giorno: andrĂ in onda, quasi sicuramente, la domenica sera alla stessa ora. ha comunicato Mario Giordano sulle pagine de La VeritĂ , dove scrive, rispondendo alla mail di un lettore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: "Mi dispiace cambiare giorno un'altra volta"