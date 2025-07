Firenze | ramo cade nel viale Gramsci Danneggiate due auto

Un ramo è caduto, stamani 15 luglio 2025, da una pianta ad alto fusto finendo su due auto in sosta lungo viale Gramsci a Firenze. Non ci sono persone coinvolte, danneggiati, invece, i due veicoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: ramo cade nel viale Gramsci. Danneggiate due auto

Ramo si stacca e colpisce in testa 23enne prima del concerto dei Guns N’ Roses a Firenze: in codice rosso - La ragazza colpita in pieno alla testa da un grosso ramo di un albero che si è staccato improvvisamente mentre la giovane percorreva uno dei viali del Parco delle Cascine adiacente all'area concerti dove stasera è prevista l'esibizione del gruppo musicale dei Guns N' Roses.

Firenze, Cascine: cade un ramo, ragazza di 23 anni in codice rosso a Careggi. Aspettava il concerto dei Gun’s Roses - FIRENZE – Dopo le tragedie degli anni passati, è di nuovo emergenza alberi alle Cascine: oggi, 12 giugno 2025, a causa della caduta di un ramo nel parco, molto affollato per il Firenze Rocks con il concerto stasera dei Guns ‘n Roses, è rimasta ferita una ragazza di 23 anni, portata in codice rosso all’ospedale di Careggi […] L'articolo Firenze, Cascine: cade un ramo, ragazza di 23 anni in codice rosso a Careggi.

L’incidente a Firenze. Travolta da un grosso ramo. Grave 24enne monzese - Un boato, le urla, la corsa dei fan. Quello che tutti si aspettavano all’interno della Visarno Arena di Firenze, al cospetto dei Guns N’ Roses, è accaduto all’esterno, sul viale della Tinaia.

