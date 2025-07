Accademia e Bargello ancora senza direttore Firenze aspetta e spera

La nomina del direttore del nuovo polo museale fiorentino nato dalla fusione tra Galleria dell’Accademia e Museo del Bargello sembrava ormai questione di settimane. Invece, tutto si è improvvisamente fermato. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso “insoddisfazione” per le terne di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: accademia - bargello - direttore - firenze

Ecco la lista dei candidati alla guida dei cinque musei autonomi in attesa dei nuovi direttori: Musei reali di Torino, Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, Parco archeologico del Colosseo, Museo Nazionale Romano, Museo archeologico nazi Vai su Facebook

Accademia e Bargello, Osanna: “A fine estate/inizio autunno nuova direzione”. Nel frattempo si celebrano i 550 anni di Michelangelo – ASCOLTA; Bargello e Galleria dell’Accademia, Osanna: “Presto i bandi per l’unico direttore”; Ecco chi sono i candidati in lizza per i cinque grandi musei in cerca di direttore.

Massimo Osanna, chi è il direttore ad interim della Galleria dell ... - Infine, a giugno del 2024 è arrivata la direzione della della Galleria dell’Accademia di Firenze e Museo del Bargello in sostituzione di Hollberg. lettera43.it scrive

Bargello e Galleria dell’Accademia, Osanna: “Presto i bandi per l ... - Sul nuovo direttore per l'accorpamento dei musei del Bargello e la Galleria dell'Accademia "sono quello più interessato a che si faccia tutto rapidamente, so che si ... Da lanazione.it