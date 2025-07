La festa multiculturale Coloriamo il mondo torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all' ambiente

Mercoledì 16 luglio a partire dalle ore 17 al Parco della Resistenza di Santa Sofia torna "Coloriamo il Mondo", la tradizionale festa multiculturale promossa dalla Cgil Forlì Cesena con il patrocinio del Comune di Santa Sofia. "Coloriamo il Mondo è da sempre un’occasione di incontro, festa e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Mercoledì a Santa Sofia torna la festa Coloriamo il Mondo: talk, musica e cibo con al centro l’ambiente, le comunità montane e il lavoro; Santa Sofia, tre mesi tra feste e arte: Iniziative per tutti i gusti e le età ; Dalla musica all'arte, passando per il cinema: per Santa Sofia sarà un'estate ricca di eventi.

