Omnisyst investe in The Nest Company per guidare l’innovazione digitale

(Adnkronos) – Omnisyst S.p.A., società acquisita da Algebris Investments e player di riferimento a livello nazionale nella gestione e valorizzazione dei residui industriali, annuncia l’ingresso nel capitale di The Nest Company S.r.l.. L’operazione prevede l’acquisizione di una quota strategica di minoranza e si inserisce in una visione condivisa tra industria e tecnologia: integrare soluzioni digitali . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: omnisyst - investe - nest - company

Omnisyst investe in The Nest Company per guidare l’innovazione digitale.

Omnisyst investe in The Nest Company per guidare l’innovazione digitale - , società acquisita da Algebris Investments e player di riferimento a livello nazionale nella gestione e valorizzazione dei residui industriali, annuncia l’i ... Segnala msn.com