Il nuovo film di Street Fighter continua a sorprendere con le sue scelte di casting, e l’ultima aggiunta promette di entusiasmare i fan: la star d’azione indiana Vidyut Jammwal (noto per la saga di Commando ) interpreterà l’iconico Dhalsim. Questa notizia, rivelata da Deadline, segna il debutto di Jammwal a Hollywood, un ingresso nel mercato statunitense che l’attore ha attentamente ponderato. Da Bollywood a Hollywood: L’ascesa di Vidyut Jammwal. Vidyut Jammwal ha già un seguito internazionale consolidato, grazie ai suoi ruoli in franchise di successo come Commando ( Commando, Commando 2, Commando 3 ) e Khuda Haafiz ( Khuda Haafiz e Khuda Haafiz Chapter 2 – Agni Pariksha ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Street Fighter: La star indiana Vidyut Jammwal si unisce al cast del nuovo film!