Venezia e i borseggiatori da inizio anno oltre 1.300 portafogli svuotati | Colpiscono sceicchi e consoli solo 4 sono andati in cella

« Qui non c’è più niente da rubare », recita un cartello appeso fuori da una casa in uno stretto calle di Venezia. Una breve frase, un duplice messaggio: un avviso al ladro di turno e un grido di rassegnazione, perché tutto quello che c’era è già stato ripulito dal ladro prima. Vale per le case tanto quanto per chi passeggia per strada. È sempre la stessa solfa, lo è sempre stato in una città che di giorno in giorno si satura di turisti da ogni parte del mondo. «Abbiamo trovato 1.300 portafogli svuotati da inizio anno », racconta una funzionaria della polizia ad Andrea Pasqualetto del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online