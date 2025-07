Calciomercato Milan Jashari molla | presente agli allenamenti del Bruges

Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, si è presentato stamattina per riprendere gli allenamenti con il gruppo del Bruges. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari molla: presente agli allenamenti del Bruges

Jashari, il momento della verità : salta l'amichevole col Bruges. E lunedì in allenamento...; Milan, è scontro tra Jashari e il Bruges: il calciatore diserta l’allenamento; Jashari, un cattivo da Milan. Sogno Guirassy.

Spunta l’indizio di mercato per Jashari: cosa sta succedendo tra il giocatore e il Bruges - Il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per Ardon Jashari, mentre il Club Brugge resiste alle offerte ma il giocatore spinge per trasferirsi in Italia. Come scrive notiziemilan.it

Milan, operazione Jashari: ecco cosa è disposto a fare lo svizzero - I belgi del Bruges non scendono sotto i 40 milioni: il talentino svizzero è pronto a un gesto forte per arrivare a Milano ... Riporta spaziomilan.it