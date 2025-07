Ogni calice una storia | vino protagonista nel borgo di Sant’Andrea con Wine Not?

"Ogni calice una storia". È questo lo slogan della V edizione di Wine Not? - l’evento organizzato dalla Pro Loco Sabatina Sant’Andrea APS, con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina, – che si svolgerà domenica 3 agosto, a partire dalle ore 19, tra le viuzze del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

LA SICILIA,IL MIO CALICE DI VINO ED I MIEI RACCONTI D'ESTATE Nella mia terra, la Sicilia, ogni sasso, ogni albero, ogni volto narra una storia diversa, eppure tutte intrecciate in un unico, grande racconto. È un'isola che ha visto passare i secoli e con essi i Vai su Facebook

“OGNI CALICE UNA STORIA, TUTTO PRONTO PER LA V EDIZIONE DI WINE NOT?; Parteolla e Iglesiente nel calice del racconto: il viaggio di Sorsi di Sud tra Dolianova e Iglesias; Cantine Aperte 2025: il gusto delle Marche tra vigneti, calici e panorami mozzafiato.

Madrignano in festa per Santa Margherita, cena nel borgo medievale e visite notturne al castello - 20 luglio torna come ogni anno al Castello di Madrignano la tradizionale festa patronale di Santa Margherita. Segnala msn.com

Cammino di Santa Giulia: un itinerario tra storia e sapori - Immagina di percorrere un sentiero che non è solo un cammino, ma un viaggio nel tempo, attraverso paesaggi che raccontano storie millenarie. Secondo viaggiamo.it