Da giovedì al 27 luglio il Napoli sarĂ in ritiro per il quattordicesimo anno a Dimaro, in Trentino. Sicurezza e cambio di viabilitĂ Con l’arrivo dei campioni d’Italia sarĂ interdetta la circolazione ai veicoli in tutta l’area che porta alla Ski.it arena che sarĂ dunque pedonalizzata. Lo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tutto già pronto in quel di Dimaro per il primo ritiro precampionato del Napoli campione d'Italia In Trentino è stata istallata la nuova Tribuna Meledrio che porterà la capienza dell'impianto di Carciato 2200 posti ? Anche il campo è in perfette condizioni, Vai su X

Arrivano i Campioni d'Italia: stop alle auto per il ritiro del Napoli - Il Cittadella, squadra padovana appena retrocessa dalla serie B, ha scelto ancora una volta l’Altopiano di Lavarone, dal 20 luglio al 3 agosto. trentotoday.it scrive

E' tutto pronto a Dimaro per gli 11 giorni del ritiro del Napoli - Undici giorni di ritiro carico di tifo, ma a misura di famiglie e di bambini: è tutto pronto a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, nel Trentino Occidentale, per il 14/o ritiro del Napoli campione d'Ital ... Da msn.com