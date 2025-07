Trump ultimatum a Putin | 50 giorni per la pace o dazi al 100%

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intesa con la NATO per l’invio di armi a Kiev: in arrivo i primi Patriot. Zelensky ringrazia Trump: “Discusso il rafforzamento della difesa ucraina”. Washington, 15 luglio. Il presidente Donald Trump ha annunciato una svolta nella strategia americana sul conflitto in Ucraina: entro 50 giorni Mosca dovrĂ accettare un accordo di pace, altrimenti verranno imposti dazi del 100%, coinvolgendo anche i partner commerciali della Russia. Parallelamente, un nuovo accordo con la NATO garantirĂ l’invio di armi statunitensi a Kiev, finanziate dai Paesi europei. Trump deluso da Putin: “Gentile al telefono, poi bombarda”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump, ultimatum a Putin: “50 giorni per la pace o dazi al 100%”

