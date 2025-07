Idf ordina evacuazione di massa a Gaza city e Jabalia

L' esercito israeliano ha diramato un nuovo ordine di evacuazione immediata per diverse aree nel cuore della Striscia di Gaza. L'avviso, pronunciato in arabo dal portavoce militare, riguarda una lunga serie di quartieri di Gaza City e dell'area di Jabalia, colpite nelle ultime ore da un intenso deterioramento delle condizioni sul terreno. La comunicazione è arrivata all'indomani di un grave incidente in cui un carro armato israeliano è stato colpito, provocando la morte di tre giovani militari. L'episodio ha acceso l'allarme nei vertici delle Forze di difesa israeliane, che si preparano ora a nuove operazioni militari ad alta intensità.

