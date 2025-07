Atletica Dosso e Fabbri all’arrembaggio stasera a Lucerna Desalu dà appuntamento in Germania

Due italiani di lusso saranno impegnati nella giornata odierna al Meeting di Lucerna: Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri, primatisti italiani rispettivamente dei 100 metri e del getto del peso. La velocista emiliana si rimetterĂ in gioco dopo la bella rasoiata di venerdì sera a Foligno, dove ha corso in 11.07 (a sei centesimi dal suo record nazionale). La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri indoor incrocerĂ la bahamense Camille Rutherford (10.96), la nigeriana Rosemary Chukwuma e la giamaicana Jonielle Smith (11.03). Il colosso toscano ha piazzato una bella spallata da 22.13 metri domenica sera a Lignano Sabbiadoro e proverĂ ad andare oltre la fettuccia dell’elite mondiale per la terza volta in stagionale, visto che qualche settimana fa si era espresso in 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

