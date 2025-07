Cisl al via domani il congresso giovedì la premier Meloni

"Il coraggio della partecipazione - Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa" è lo slogan che accompagnerà quest'anno il XX Congresso Confederale della Cisl che si apre domani a Roma davanti a 1.034 delegati e delegate di tutte le regioni in rappresentanza di 4 milioni e 163 mila iscritti. All'assise parteciperanno durante i quattro giorni di dibattito molti ministri e giovedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre all'intervento della segretaria generale del sindacato, Daniela Fumarola, previsto il primo giorno e poi in chiusura sabato, parleranno dal palco anche i segretari della Cgil Maurizio Landini e della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro - Una giornata da ricordare, che delinea il futuro della Cisl nei prossimi anni nelle province di Parma e di Piacenza.

#DanielaFumarola a Congresso Cisl Lombardia: “L’obiettivo della Cisl è costruire le condizioni per un grande patto, un’alleanza della responsabilità tra il Governo e tutte le forze autenticamente riformiste del nostro Paese per affrontare insieme sfide decisive Vai su X

Terminerà oggi il 14° Congresso di Cisl Lombardia dal titolo «Costruiamo il futuro, decidiamo insieme – Il coraggio della Partecipazione». L’assemblea riunitasi per la due giorni congressuale al Quark Hotel di Milano, vede la partecipazione di 363 delegati tra Vai su Facebook

