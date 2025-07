Ex Ilva De Palma dopo il confronto al ministero | Ribadito necessità di garanzie occupazionali

“Il confronto tra livelli istituzionali dovrĂ continuare. Come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito che c’è bisogno della continuitĂ produttiva, un processo reale di decarbonizzazione e anche sui temi che riguardano l’accordo di programma ci deve essere la garanzia di carattere occupazionale “. Lo ha affermato il leader della Fiom Cgil, Michele De Palma al termine del tavolo sull’ex Ilva al ministero delle imprese. “Per quanto ci riguarda abbiamo ribadito che la partecipazione pubblica per noi deve essere fondamentale per gestire il processo di transizione dell’azienda”, ha proseguito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, De Palma dopo il confronto al ministero: “Ribadito necessitĂ di garanzie occupazionali”

Ex Ilva, De Palma (Fiom): Governo deve svolgere i suoi compiti - Roma, 21 mag. (askanews) - "Noi siamo qui per evitare il fallimento degli accordi che sono stati sottoscritti, garantire l'occupazione e gli investimenti che servono per andare avanti salvaguardare la salute la sicurezza l'ambiente e la produzione di acciaio nel nostro Paese".

Ilva, De Palma (Fiom): “Il governo non ci ha dato risposte, il rischio è che si finisca in una situazione drammatica” - “Oggi siamo a un passo da una situazione molto più complessa, quello che dobbiamo evitare è il rischio che la situazione finisca in un punto irreparabile.

Rinnovo del contratto, Stellantis e Ilva. Ne parlano Peter Gomez e Michele De Palma con Andrea Tundo - Rinnovo del contratto, Stellantis e Ilva: ne hanno parlato Peter Gomez, Michele De Palma (segretario generale della Fiom) e il vicecaposervizio de ilFatto.

Decarbonizzazione ex Ilva, sindacati uniti sul DRI. "Inutile litigare sulla nave-rigassificatore" - Un confronto definito costruttivo quello che si è svolto a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove nel pomeriggio di lunedìsi è tenuta una riunione cruciale per il futuro del ... Lo riporta informazione.it

Ilva, l’idea: l’ambientalizzazione nel 5% per la difesa. Il governo non risponde sugli esuberi - È l'escatomage che si sta pensando di portare avanti, sfruttando l'1,5% destinato alla sicurezza. Riporta ilfattoquotidiano.it