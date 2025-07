Mi hanno asportato dal cervello due meningiomi di 4 e 5 centimetri I neurologi si devono riunire per capire la situazione | Diletta Pagliano parla dopo l’operazione alla testa

Un percorso delicato, una condizione medica rara e una lunga attesa per le risposte definitive, ma anche la forza di rimettersi in piedi, “piano piano”, e di raccontare tutto ai suoi follower con onestà e coraggio. Diletta Pagliano, 35 anni, ex corteggiatrice di “ Uomini e Donne” e oggi imprenditrice e influencer, ha affidato a una serie di storie su Instagram un importante aggiornamento sul suo stato di salute, a tre settimane dal c omplesso intervento chirurgico alla testa a cui si è sottoposta. “Sono tutta gonfia a causa delle medicine che sto continuando a prendere. Piano piano mi sto rimettendo in piedi ma ancora non c’è un esito istologico, magari c’è però i neurologi si devono riunire per capire la mia situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

