Orsogna allarme furti | avvistata un' auto sospetta l’invito del Comune a segnalare al 112

Preoccupazione a Orsogna per una serie di episodi che stanno mettendo in allerta i cittadini. Il Comune, attraverso un avviso ufficiale, ha informato che negli ultimi giorni è stata notata sul territorio una Mercedes Gla grigio scuro con a bordo persone sospettate di furti in abitazioni, anche in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: orsogna - furti - comune - allarme

Orsogna, allarme furti: avvistata un'auto sospetta, l’invito del Comune a segnalare al 112 - Preoccupazione a Orsogna per una serie di episodi che stanno mettendo in allerta i cittadini. Il Comune, attraverso un avviso ufficiale, ha informato che negli ultimi giorni è stata notata sul territorio una Mercedes Gla grigio scuro con a bordo persone sospettate di furti in abitazioni, anche in.

Orsogna, allarme furti: avvistata un'auto sospetta, l’invito del Comune a segnalare al 112 https://ift.tt/a9ybeUc https://ift.tt/GDxe6QA Vai su X

++FURTI++ Il Comune lancia un appello ai cittadini? Vai su Facebook

Orsogna, allarme furti: avvistata un'auto sospetta, l’invito del Comune a segnalare al 112; Orsogna, allarme furti: avvistata un'auto sospetta, l'invito del Comune a segnalare al 112; Furti in appartamenti a Selva di Altino: il sindaco Muratelli invita alla massima attenzione.

Furti nelle case, sale l’allarme. Il Comune scrive al Prefetto - Il Comune scrive al Prefetto Ennesimo raid dei ladri a Cantiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Arosio, entrano in Comune per rubare ma fanno scattare l’allarme e ... - Ma facciamo un passo indietro, alle 3,40 circa della notte scorsa, la coppia è entrata in Comune, forzando la porta dei locali dell'anagrafe e facendo così scattare l'allarme. Segnala ilgiorno.it