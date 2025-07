. Un nuovo ordine europeo dominato da sette “sorelle” e un’italiana che sogna di diventare l’ottava. Questa è la fotografia del calcio continentale che emerge dall’ editoriale di Fabio Licari per La Gazzetta dello Sport, all’indomani di un Mondiale per Club che ha offerto verdetti e sollevato nuove domande. Secondo Licari, la stagione che sta per iniziare vede un gruppo di club «fuoricategoria» – PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Liverpool e Barcellona – nettamente superiore al resto d’Europa, un’élite apparentemente irraggiungibile destinata a contendersi la Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Champions League, Licari: «Ci sono sette sorelle che possono vincerla, ecco l’elenco. il Napoli può essere l’ottava, Inter e Juve no»